الحاج حسن: سلام للجنوب الحبيب ولغزة المجاهدة

كتب وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن، عبر منصة "اكس": "سلام للجنوب الحبيب ولغزة المجاهدة التي نحملها بقلوبنا وعقولنا في وجه الغطرسة والهمجية العدوانية الإسرائيلية".





وتابع: "‎كفركلا بلدة الصمود في وجه المحتل هادئة وذئاب الحقد يكسر انيابها الخوف".

Advertisement