كانا يستقلان دراجة ناريّة... أطلقا النار على سائق "فان" وفرّا

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين على متن دراجة نارية، أطلقا النار على خ.ر، وهو سائق "فان"، في محلة التل في طرابلس.

وأُصيب خ.ر في فخذه، ونُقل إلى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة، ووُصفت حالته بالمستقرة، بينما فرّ مطلقا النار إلى جهّة مجهولة.

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