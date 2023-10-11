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لبنان

كانا يستقلان دراجة ناريّة... أطلقا النار على سائق "فان" وفرّا

Lebanon 24
11-10-2023 | 10:53
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين على متن دراجة نارية، أطلقا النار على خ.ر، وهو سائق "فان"، في محلة التل في طرابلس.
 
وأُصيب خ.ر في فخذه، ونُقل إلى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة، ووُصفت حالته بالمستقرة، بينما فرّ مطلقا النار إلى جهّة مجهولة.
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