Advertisement

لبنان

اعلام اسرائيلي يتحدث عن عملية إنزال شراعي من جنوب لبنان الى أفيفيم.. وهكذا تبدو الاجواء جنوبا

Lebanon 24
11-10-2023 | 11:40
A-
A+

Doc-P-1116466-638326464691669671.jpg
Doc-P-1116466-638326464691669671.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يسجل حاليا تحليق كثيف للطيران الاسرائيلي فوق القطاع الغربي من جنوب لبنان. وأفادت مندوبة "لبنان 24" انّ الجيش الاسرائيلي يلقي قنابل مضيئة فوق القطاع الشرقي. 
 
ياتي ذلك تزامنا مع ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية عن الاشتباه باختراق 15 طائرة شراعية على متنها مقاتلون من لبنان إلى منطقة أفيفيم، وبأنه يجري التحقق من اختراق 15 إلى 20 مسيرة من لبنان نحو مستوطنة أفيفيم وجوارها.  
 
ولاحقا أفاد الجيش الإسرائيلي أنّ هناك محاولات تسلل جوي من لبنان، وتوجه إلى جميع سكان الشمال بالدخول إلى المناطق المحميّة. 
 
وقال رئيس مجلس الجليل الأعلى: "شوهدت طائرات شراعية تدخل من لبنان".
 
 
من جهتها، أفادت قناة "الحدث" عن سقوط عدد من القذائف في مستوطنة المطلة على حدود لبنان.
 
Advertisement
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:52 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:14 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2023-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-10-11
12:21 | 2023-10-11
12:18 | 2023-10-11
12:06 | 2023-10-11
11:48 | 2023-10-11
11:40 | 2023-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24