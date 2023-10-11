اعلام اسرائيلي يتحدث عن عملية إنزال شراعي من جنوب لبنان الى أفيفيم.. وهكذا تبدو الاجواء جنوبا

يسجل حاليا تحليق كثيف للطيران الاسرائيلي فوق القطاع الغربي من جنوب لبنان. وأفادت مندوبة "لبنان 24" انّ الجيش الاسرائيلي يلقي قنابل مضيئة فوق القطاع الشرقي.

ياتي ذلك تزامنا مع ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية عن الاشتباه باختراق 15 طائرة شراعية على متنها مقاتلون من لبنان إلى منطقة أفيفيم، وبأنه يجري التحقق من اختراق 15 إلى 20 مسيرة من لبنان نحو مستوطنة أفيفيم وجوارها.

ولاحقا أفاد الجيش الإسرائيلي أنّ هناك محاولات تسلل جوي من لبنان، وتوجه إلى جميع سكان الشمال بالدخول إلى المناطق المحميّة.

وقال رئيس مجلس الجليل الأعلى: "شوهدت طائرات شراعية تدخل من لبنان".

من جهتها، أفادت قناة "الحدث" عن سقوط عدد من القذائف في مستوطنة المطلة على حدود لبنان.