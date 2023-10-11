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لبنان

الاسرائيليون يشتبهون بانزال شراعي من جنوب لبنان الى أفيفيم ويتخوفون من "الحرب النفسية".. هذا ما يحصل على الحدود

Lebanon 24
11-10-2023 | 13:03
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يسجل حاليا تحليق كثيف للطيران الاسرائيلي فوق القطاع الغربي من جنوب لبنان. وأفادت مندوبة "لبنان 24" انّ الجيش الاسرائيلي يلقي قنابل مضيئة فوق القطاع الشرقي. 
 
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تأكيد ونفي 
ياتي ذلك تزامنا مع ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية عن الاشتباه باختراق 15 طائرة شراعية على متنها مقاتلون من لبنان إلى منطقة أفيفيم، وبأنه يجري التحقق من اختراق 15 إلى 20 مسيرة من لبنان نحو مستوطنة أفيفيم وجوارها.  
 
ولاحقا أفاد الجيش الإسرائيلي أنّ هناك محاولات تسلل جوي من لبنان، وتوجه إلى جميع سكان الشمال بالدخول إلى المناطق المحميّة. وهو ما نفاه في وقت لاحق عندما أكد انه لم يتم رصد إطلاق أي صاروخ أطلق من داخل لبنان. وبحسب الجيش الاسرائيلي فانّه تقوم قوات من جيش الدفاع في هذه الأثناء بمسح المنطقة برًا وجوًا.
 
كما أفاد الجيش الإسرائيلي بأنّ إطلاق صفارات الإنذار كان بسبب خطأ بشري.
 
فيما اشارت القناة 12 الإسرائيلية أنّ المسيرات التي دخلت أجواء شمال إسرائيل ليست مفخخة وليست شراعية تحمل مقاتلين. 
 
وكذلك اشارت القناة 12 العبرية انّه لم يتم الإبلاغ عن إصابات حتى الآن في الهجوم المشتبه به بواسطة طائرات بدون طيار، معتبرة بانّه قد يكون ما يحصل "عملية حرب نفسية محتملة لتخويف الإسرائيليين. نحن في انتظار المزيد من التفاصيل من الجيش"، بحسب القناة. 
 
 
من جهتها، أفادت قناة "الحدث" في وقت سابق عن سقوط عدد من القذائف في مستوطنة المطلة على حدود لبنان.
 
 
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