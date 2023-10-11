الاسرائيليون يشتبهون بانزال شراعي من جنوب لبنان الى أفيفيم ويتخوفون من "الحرب النفسية".. هذا ما يحصل على الحدود

يسجل حاليا تحليق كثيف للطيران الاسرائيلي فوق القطاع الغربي من جنوب لبنان. وأفادت مندوبة "لبنان 24" انّ الجيش الاسرائيلي يلقي قنابل مضيئة فوق القطاع الشرقي.

اطلاق قنابل مضيئة فوق جنوب لبنان pic.twitter.com/62wiZmLrOu — Lebanon 24 (@Lebanon24) October 11, 2023 Advertisement

تأكيد ونفي

ياتي ذلك تزامنا مع ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية عن الاشتباه باختراق 15 طائرة شراعية على متنها مقاتلون من لبنان إلى منطقة أفيفيم، وبأنه يجري التحقق من اختراق 15 إلى 20 مسيرة من لبنان نحو مستوطنة أفيفيم وجوارها.

ولاحقا أفاد الجيش الإسرائيلي أنّ هناك محاولات تسلل جوي من لبنان، وتوجه إلى جميع سكان الشمال بالدخول إلى المناطق المحميّة. وهو ما نفاه في وقت لاحق عندما أكد انه لم يتم رصد إطلاق أي صاروخ أطلق من داخل لبنان. وبحسب الجيش الاسرائيلي فانّه تقوم قوات من جيش الدفاع في هذه الأثناء بمسح المنطقة برًا وجوًا.

كما أفاد الجيش الإسرائيلي بأنّ إطلاق صفارات الإنذار كان بسبب خطأ بشري.

فيما اشارت القناة 12 الإسرائيلية أنّ المسيرات التي دخلت أجواء شمال إسرائيل ليست مفخخة وليست شراعية تحمل مقاتلين.

وكذلك اشارت القناة 12 العبرية انّه لم يتم الإبلاغ عن إصابات حتى الآن في الهجوم المشتبه به بواسطة طائرات بدون طيار، معتبرة بانّه قد يكون ما يحصل "عملية حرب نفسية محتملة لتخويف الإسرائيليين. نحن في انتظار المزيد من التفاصيل من الجيش"، بحسب القناة.

معقول هول هني سرب المسيرات لي ادخلوا مليون مستوطن إلى الملاجئ ؟؟ pic.twitter.com/Z0SZpc0uDp — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) October 11, 2023

من جهتها، أفادت قناة "الحدث" في وقت سابق عن سقوط عدد من القذائف في مستوطنة المطلة على حدود لبنان.