كلاس: لمؤتمر وطني لإنقاذ لبنان

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دعا وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس إلى "مؤتمر وطني لإنقاذ لبنان".وقال كلاس، عبر منصة "أكس": "بين ثلاثية الدمج والتدجين والتوطين، تبرز مشكلة أن البعض لا يزال يتوجس من أن يكون (الباب العالي) خلف الباب".وأشار إلى أن "الحرية ظاهرة صوتية، والوطنية وجهة نظر"، وقال: "هنا، يحضر الخطر".