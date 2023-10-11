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لبنان

كلاس: لمؤتمر وطني لإنقاذ لبنان

Lebanon 24
11-10-2023 | 11:40
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دعا وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس إلى "مؤتمر وطني لإنقاذ لبنان".

وقال كلاس، عبر منصة "أكس": "بين ثلاثية الدمج والتدجين والتوطين، تبرز مشكلة أن البعض لا يزال يتوجس من أن يكون (الباب العالي) خلف الباب".
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وأشار إلى أن "الحرية ظاهرة صوتية، والوطنية وجهة نظر"، وقال: "هنا، يحضر الخطر".
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