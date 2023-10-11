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لبنان

إسرائيل تطلق 4 قنابل مضيئة مقابل المطلة.. وهذا ما شوهد عند الحدود

Lebanon 24
11-10-2023 | 12:06
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اطلقت القوات الإسرائيلية 4 قنابل مضيئة فوق الحدود عند محلة سهل الخيام مقابل مستعمرة المطلة، عند الساعة 18:45 من مساء اليوم.

وكان شوهد عند الساعة 18:40 دبابتي ميركافا و3 جيبات عسكرية على الطريق الترابية التي تقع خلف الطريق العسكري المحادي للشريط التقني ابتداء من بلدة الغجر مروراً بالجهة التى تقع مقابل منتزهات الوزاني وصولا الى محلة عامود الاربعين.
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المصدر: لبنان 24
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