رفع راية "امل" في سهل مرجعيون.. والقوات الإسرائيلية تتحرك

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أطلقت القوات الإسرائيلية النار على شبان رموا الحجارة باتجاه موقع العباد المعادي مقابل بلدة حولا من دون وقوع إصابات، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.وتسلق أحد الشبان منذ قليل السياج التقني في سهل مرجعيون، مقابل مستعمرة المطلة حيث رفع راية حركة "أمل"، وألقى أحد عناصر القوات الإسرائيلية قنبلة صوتية في المحلة من دون وقوع إصابات.كما أفادت "الوكالة الوطنية" بأن القوات الإسرائيلية أطلقت في هذه الأثناء، قنابل مضيئة فوق بلدة الغجر.