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لبنان

بين جسر المدفون وبلدة شكا.. وداعاً لهذه المحلات

Lebanon 24
11-10-2023 | 13:30
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 أصدر قائمقام البترون روجيه طوبيا قرارا قضى بإزالة الأكشاك والخيم والمحلات التي تبيع القهوة والمياه وغيرها من الحاجيات، من جوانب مسلكي الاوتوستراد ضمن نطاق قضاء البترون بين جسر المدفون وبلدة شكا.
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وجاء قرار طوبيا بعد انتشار هذه المحلات دون تراخيص ودون مراعاة شروط السلامة العامة والسلامة المرورية ويديرها لبنانيون وسوريون، وقد تحولت إلى تجمعات مشبوهة قد تشكل بؤرا أمنية.
 
وأرسل طوبيا القرار إلى قائد سرية أميون للتنفيذ وذلك عملا بتوجيهات وتعاميم وزير الداخلية والبلديات.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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