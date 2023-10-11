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لبنان

عدد النازحين من القرى الحدودية وصل الى 911 نازحاً.. هكذا توزعوا في قضاء صور

Lebanon 24
11-10-2023 | 13:35
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أعلن مدير وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور مرتضى مهنا أن "عدد النازحين الذين خرجوا من القرى الحدودية المتاخمة لفلسطين المحتلة وصل الى 911 نازحا توزعوا على  مركزي ايواء جرى اعتمادهما من قبل الوحدة وعلى عدد من القرى المجاورة لمدينة صور".
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وأضاف خلال اجتماع تنسيقي في مقر وحدة ادارة الكوارث في صور  انه "جرى ايواء 164 شخصا في مدرسة صور الفنية و 234 شخصا في مدرسة صور الرسمية، وتوزع باقي النازحين على عدة قرى في قضاء صور نعمل مع البلديات على احصائهم وتأمين احتياجاتهم".

 وكشف مهنا عن العمل على "تأمين وتجهيز مركز جديد في منطقة البرج الشمالي، تحسباً لأي طارئ لان القدرة الاستيعابية للمركزين المعتمدين لم  تعد كافية"، وقال: "نعمل بالتنسيق مع محافظ الجنوب القاضي منصور ضو وقائمقام صور محمد جفال".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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