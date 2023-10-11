هذا ما حصل مساء داخل مستعمرة المطلة

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنّه حوالي الساعة 8 مساء، سمع إطلاق نار كثيف على شكل اشتباكات داخل مستعمرة المطلة ليتبين لاحقا أن مجموعتين اسرائيليتين اشتبكتا مع بعضهما البعض عن طريق الخطأ. وربما يعود ذلك بسبب الوهم او الارتباك الذي يعيشه جنود الاحتلال الاسرائيلي.

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