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لبنان

دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة مساء

Lebanon 24
11-10-2023 | 14:04
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 89400 و89700 ليرة ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
 
 
 
 
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