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لبنان

الحلبي يعلن إستمرار إقفال المدارس غداً في الأقضية المتاخمة للحدود الجنوبية

Lebanon 24
11-10-2023 | 14:37
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أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي البيان الآتي : "نظرا لاستمرار تردي الأوضاع الأمنية والعسكرية في منطقة الجنوب وتعرض عدد من المنازل والافراد للقذائف وإطلاق النار من جهة العدو الإسرائيلي ، أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي ، إستمرار إقفال المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة ، يوم غد الخميس في ١٢/١٠/٢٠٢٣ في الأقضية المتاخمة للحدود الجنوبية الدولية".
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ودعا الوزير الحلبي إلى "متابعة بيانات الوزارة يوما بيوم ، لرصد التطورات الميدانية ، والمحافظة على انطلاقة العام الدراسي" .
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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