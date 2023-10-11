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مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الاربعاء 11/10/2023:التصعيد متدرج على جبهة الجنوب التي شهدت ساعات حامية في اليوم الخامس لطوفان الاقصى حيث سجل هذا المساء دوي صفارات الانذار في شمال اسرائيل نتيجة خرق جوي من لبنان بحسب ما ادعت اسرائيل..وكانت اعتداءات العدو الاسرائيلية الصباحية على القرى والبلدات الحدودية في القطاع الغربي أدت الى اصابة ثلاثة اشخاص في مروحين واصابة نحو عشرة منازل اصابات مباشرة.وسجل قصف مدفعي اسرائيلي في محيط الضهيرة وقصف مروحي على محيط بلدة مروحين ويارين بقذائف انشطارية وفوسفورية.وقد تبنى حزب الله في بيان القصف باستهداف موقع الجرداح الاسرائيلي في اطار رد حازم على الاعتداءات ..واللافت كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقوله عن إرسال حاملة الطائرات الأميركية: هل سيقصفون لبنان أم لإخافة شخص ما.. هناك أشخاص لم يعودوا خائفين قال بوتين..وفي اطار ما يحصل جنوبا فقد طمأن وزير الطاقة وليد فياض الى إن الحفر الاستكشافي في البلوك رقم 9 البحري لم يتوقف.اما في فلسطين الجرح النازف فجنون العدو الاسرائيلي صاخب بعدما دك عددا كبيرا من المباني السكنية والمساجد والمستشفيات ما رفع عدد الشهداء الى اكثر من الف والجرحى الى اكثر من خمسة الاف واظهرت صور جوية مشاهد مرعبة من الدمار المخيف الذي لحق بغزة على وقع دعوات عربية ودولية لفتح ممرات امنة لوصول الغذاء والدواء الى قطاع غزة المحاصر بشكل تام وتحت العتمة المخيفة.فيما تبقى الأنظار شاخصة نحو التطورات في قطاع غزة الجنوب اللبناني في عين الحدث مجددا.رد وصفته بالحازم بادرت اليه المقاومة في لبنان بعد الاعتداءات الإسرائيلية التي أدت إلى استشهاد عدد من مجاهديها وذلك عبر استهداف موقع الجرداح الصهيوني مقابل منطقة الضهيرة بالصواريخ الموجهة الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الإصابات المؤكدة في صفوف قوات الاحتلال بين قتيل وجريح.وفي بيانها أكدت المقاومة مجددا أنها ستكون حاسمة في ردها على الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف لبنان وأمن شعبه خاصة عندما تؤدي هذه الاعتداءات إلى سقوط الشهداء.على اي حال فإن التطورات عند الحدود الجنوبية ستحضر يوم غد الخميس على طاولة مجلس الوزراء والتي تحدد جدول اعمالها ببندين: الوضع جنوبا وعرض التقرير الدوري حول تنفيذ مندرجات قرار مجلس الوزراء المتعلق بموضوع النزوح السوري.وفي تطورات الحرب على غزة كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على القطاع لليوم الخامس على التوالي مستخدما أسلحة فوسفورية محرمة دوليا و مخلفا 1055 شهيدا في وقت ارتفع فيه عدد القتلى الإسرائيليين على يد المقاومة الفلسطينية إلى 1200.في المقابل شنت المقاومة ضربات صاروخية على مناطق مختلفة من إسرائيل وخاصة عسقلان.وعشية زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن للمنطقة لفت المتحدث باسم الخارجية الأميركية الى ان عنوان الزيارة هو إطلاق المحتجزين الأميركيين كونه أولوية لواشنطن وقال: لا نريد رؤية وفيات بين المدنيين ونتوقع أن تلتزم إسرائيل بقوانين الحرب...فهل يسمع نتنياهو و حكومته هذا الكلام؟الى ذلك دعا البابا فرنسيس للإفراج الفوري عن المختطفين في الحرب بين إسرائيل وحماس، معربا عن قلقه إزاء القصف على غزة و الحصار المطبق الذي يعيش فيه الفلسطينيون في القطاع حيث سقط أيضا العديد من الضحايا الأبرياء في المتابعة العربية اجتماع طارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب اليوم في مقر جامعة الدول العربية للبحث في تداعيات حرب غزة...الف ومئتان 1200 قتيل اسرائيلي ، مقابل الف وخمسة وخمسين 1055 فلسطينيا . انهما الرقمان اللذان وصل اليهما عداد القتلى والضحايا حتى الان . والاكيد ان المحصلة الى ارتفاع . اذ ان عدد القتلى الاسرائيليين ليس نهائيا ، كما ان عدد الضحايا الفلسطينيين الى ارتفاع كل ساعة . فالقصف الاسرائيلي متواصل ، والولايات المتحدة تزود اسرائيل بقنابل اكثر تطورا واكثر قدرة على التدمير ، قد تحول غزة ارضا محروقة . كما ان اسرائيل استكملت عدتها السياسية للحرب عبر توصل نتانياهو وغانتس الى اتفاق لتشكيل حكومة طوارىء.في الاثناء، الحصار بات محكما كليا على القطاع. فالخطر على الفلسطينيين لم يعد من القنابل فحسب، بل صار ايضا من نقص الغذاء والدواء، ومن شح المياه، ومن انقطاع الكهرباء بشكل كامل بعد توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة عن العمل.اذا، معاناة اهل غزة الى تفاقم في الايام المقبلة ، وذاك في ظل اصرار اسرائيلي على التصعيد والحرب ، مقابل صمت دولي مريب سيدفع ثمنه الغالي المدنيون .لبنانيا، المناوشات مستمرة بين حزب الله والقوات الاسرائيلية. فقبل ظهر اليوم شهدت المنطقة الحدودية تصعيدا نتج من استهداف حزب الله موقع الجرداح الاسرائيلي ، وذلك ردا على سقوط ثلاثة عناصر من الحزب يوم الاثنين الفائت. وعلى الاثر قصف الجيش الاسرائيلي بلدتي الضهيرة ومروحين. وقد شهد بعد الظهر ارباكا اسرائيليا نتيجة انتشار اخبار عن توجيه حزب الله مسيرات نحو المستوطنات.كل هذا يجري في ظل نزوح كثيف للجنوبيين في اتجاه بيروت خوفا من اشتداد القصف. متابعة الوضع في الجنوب تشير الى ان حزب الله لن يفتح الجبهة الجنوبية، حاليا على الاقل، لادراكه المخاطر الناتجة من ذلك. فالوضع في لبنان لا يحتمل اي مواجهة جديدة ، لأن لبنان 2023 يختلف جذريا عن لبنان ال 2006.ثم ان الولايات المتحدة عبر الاساطيل التي تحشدها تريد افهام ايران ومن معها انها لن تسمح بفتح جبهات عدة على اسرائيل، وبالتالي فانها ستتدخل في حال قررت ايران دخول الحرب من خلال حزب الله. المناوشات الجنوبية انست المعنيين المشاورات الرئاسية، بحيث يبدو ان الرئاسة باتت معلقة على ما يحصل في الاراضي الفلسطينية. فهل يعني هذا ان الملف الرئاسي بات بحكم المجمد الى نهاية حرب غزة، والتي لا يعرف أحد متى تنتهي؟...أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وان الله على نصرهم لقدير..فبقدرة الله وسواعد رجاله، نفذ فعل القصاص بالعدو الغادر، وتم تثبيت المعادلة التي لن يقوى على تغييرها أي مغامر..صاروخ معروف الوجهة والهدف اصاب جنود الاحتلال امام عدسات الاعلام الحربي للمقاومة، فكانت عملية أثقلت ظهر المحتل مقابل بلدة الضهيرة الجنوبية، ويبدو ان العدو قد فهمها جيدا، وهي الرسالة الموقعة بعبارة: وان عدتم عدنا..وعودا على بدء، الى طوفان الاقصى الذي اغرق الصهاينة وجيشهم بوحول البر، فلن ينقذهم بارجة بالبحر، ولا جسر بالجو فتحه الاميركي لربيبه الاسرائيلي..فالخطوة الاميركية هذه دليل واضح على الشراكة الكاملة بالعدوان الصهيوني والقتل والاجرام والتدمير والحصار بحق الفلسطينيين كما قال حزب الله في بيان واضح أكد للرئيس الاميركي وادارته ان ارسال حاملات الطائرات الى المنطقة بهدف رفع معنويات العدو وجنوده المحبطين يكشف ضعف الآلة العسكرية الصهيونية وحاجتها للدعم الخارجي، وان الخطوة الاميركية هذه لن تخوف شعوب امتنا ولا فصائل المقاومة المستعدة للمواجهة حتى تحقيق النصر النهائي والتحرير الكامل كما رأى حزب الله..اما ما يراه العالم من مجازر ومذابح بحق الفلسطينيين وأطفالهم، والتدمير الهستيري بآلة القتل الصهيونية الاميركية وكل المشاهد المؤلمة فانما هي جريمة حرب بحق الانسانية، ووصمة عار على جبين المجتمع الدولي..مشاهد وان كانت مؤلمة انسانيا لكنها لن تنال من عزيمة الفلسطينيين الاستشهادية، الذين يؤمنون بوعد الله، وكان وعدا مفعولا..فعل اميركي رأى فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتن عملا فظيعا لم يعد يرعب أحدا، فيما رأى الازهر الشريف بالفعل الصهيوني الاميركي وصمة عار على جبين الصهاينة وداعميهم، مطالبا الحكومات العربية والإسلامية باتخاذ موقف موحد فى وجه الالتفاف الغربي اللا إنسانى الداعم للكيان الصهيونى.. واشار الازهر الشريف الى ان التاريخ لن يرحم المتقاعسين المتخاذلين عن نصرة الشعب الفلسطيني ...بالوقائع لا الشعارات، كل الطرق مقفلة امام اسرائيل.فالكيان الذي تأسس على ارض شعب مشرد عام 1948، يبدو اليوم تائها وسط الخيارات المتاحة امامه للرد على اكبر ضربة عسكرية ومعنوية يتلقاها منذ عقود.فإذا تطاول على دول اقليمية، سيكون مصيره عرضة لخطر.واذا اكتفى بدك غزة فوق رؤوس الناس، فبمجرد وقف النار، ستنهض الفصائل من تحت الركام.واذا اختار الاجتياح البري، سيعود جنوده بالتوابيت عاجلا ام آجلا، في اعادة لمشاهد التاريخ غير البعيد.اما خيار توحيد الساحات، فيبقى دائما متاحا، اذا ما سار الكيان العبري في خيار توسيع المواجهة، وهو امر مستبعد، لا لسبب، الا الخشية من رد الفعل، ذلك ان توازن الردع المفروض من المقاومين اللبنانيين في جنوب لبنان، يحسب له الف حساب.اما المقاومون الفلسطينيون، ايا كانت فصائلهم، فلمقاومتهم ساحة واحدة هي فلسطين.“فبقدر ما ندعم حق المقاومة الفلسطينية في قتال إسرائيل على ارض فلسطين، نرفض كل استخدام لأرض لبنان من جانب اي طرف غير لبناني، كمنطلق لأعمال حربية. فلا عودة الى زمن فتح لاند”، اعلن رئيس التيار الوطني الحر امس، في اشارة واضحة الى من يعنيهم الامر في الداخل والخارج، بأن لبنان الساحة يضعف القضية الفلسطينية. اما لبنان الوطن، فقوة لوطنين سقط في سبيلهما من الشعبين آلاف الشهداء.في اليوم الخامس على اندلاع الحرب بين حركة حماس واسرائيل، سؤالان خارجي وداخلي: السؤال الخارجي "ما هو المدى الذي ستبلغه هذه الحرب"، في ظل اجواء لدى الطرفين ان الايام الخمسة الاولى لم تحقق كل الاهداف بالنسبة الى كل طرف، فحركة حماس تريد ان تظهر للعالم انها تستطيع فعل اكثر من ذلك ، سواء بالكثافة النارية او بإصابة اهداف استراتيجية ، كمطار بن غوريون.واسرائيل بالمقابل تريد ان تظهر انها قادرة على اعتماد سياسة الارض المحروقة، كما هو حاصل من دمار شامل في غزة , وهي توصلت اليوم الى الاتفاق على تشكيل حكومة طوارىء خلال الحرب.السؤال الداخلي : "هل تفتح جبهة الجنوب اللبناني، كحرب وليس كمناوشات؟".في اليوم الخامس ، ما يجري على جبهة الجنوب هو اكثر من مناوشات وأقل من حرب ، الحرب تحتاج الى قرار من الطرفين: حزب الله واسرائيل، وحتى الساعة لا مؤشرات الى ان احد الطرفين يريد الحرب، الا اذا تدهور الوضع العسكري بشكل دراماتيكي واصبحت الحرب خيارا وحيدا، حتى الآن ما يجري على جبهة الجنوب ليس حربا.داخليا ايضا، المعطى السياسي البارز اليوم هو البيان الشديد اللهجة من حزب الله تجاه مواقف الرئيس الاميركي وخطوة ارسال حاملة الطائرات الاميركية الى شواطئ المنطقة.غلاف اسرائيل يسجى على صفارات انذار دائمة النفير، وقد عززتها حكومة نتنياهو بتشكيل طاقم حربي وزاري يتمتع بانياب ومخالب عدوانية . تجاوزت اسرائيل خلافاتها الداخلية، وعقدت ائتلافا مع المعارضة، وسيعقد الطرفان جلسة عامة مساء الخميس لاعلان ادارة الحرب .وهذه الحرب بمسؤوليها المعينين حديثا وقراراتها المتخذة غدا، تستند الى جسر اميركي يمتد من واشنطن الى تل ابيب عبر عنه الرئيس جو بايدن في اكثر التصريحات دعما لاسرائيل . وخاض بايدن معركته الانتخابية من ابراج غزة المدمرة، وحصار القطاع، وابادة مدنييه، وقدم نفسه جنديا في سبيل حماية اسرائيل، التي ستعيده رئيسا لولاية ثانية على ظهر حاملات الطائرات .وقبل ان يتخذ مجلس الحرب الاسرائيلي قراره غدا، فقد رفع اليوم من لغة النار في غزة، لكنه في مراحل كثيرة كان يتخذ وضعية الدفاع لاسيما بعد إمطار مدن ومستعمرات اسرائيلية بصواريخ المقاومة الفلسطنيية .والى جانب لملمة مستوطنيه في الداخل وترتيب تكديسهم في الملاجىء فإن العدو ارتبك عند جبهته الشمالية فتحدث عن سرب طائرات دخلت منطقة الجليل وبعد ان ارتبك وقدم اعلامه معلومات متضاربة عاد واكد انه لا يعرف اين اختفت هذه الطائرات.ولاحقا اوضحت قناة المنار انه لم يشاهد من الجانب اللبناني اي حركة للمسيرات وكل ما يجري هو حديث من الجانب الاسرائيلي .وحركة السيلان الاسرائيلي في المواقف المتدحرجة يعم على جبهتي الجليل الاعلى والجولان وكل ما تبناه حزب الله حتى الساعة هو اطلاق صواريخ كورنيت على موقع الجرداح الصهيوني مقابل منطقة الضهيرة واكد بيان الحزب أن المقاومة الإسلامية ستكون حاسمة في ردها على الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف لبنان وأمن شعبه خاصة عندما تؤدي هذه الاعتداءات إلى سقوط شهداء.وفي المقابل ردت اسرائيل بقصف على بلدة الضهيرة حيث اصابت المنازل باضرار بالغة وافيد عن جرح ثلاثة مواطنيين .وعند هذا الحد فإن المعادلة لا تزال تحت سقف مضبوط ولم تخرج عن السيطرة والمشهد الآن هو بانتظار قرارات الثنائي اللدود : بيني غانتس وبنيامين نتانياهو ..و اذا ما دخلا في حرب برية مفتوحة والتي فرزت العالم الى اجزاء متناثرة : اميركا واوروبا هما الظهير الخلفي للعدوان .. لكن اطرافا دولية وعربية وافريقية كونت جبهة مناهضة .واكثر القرارات التي ستقلق اميركا واسرائيل معا هو ما ذكرته صحيفة جيروزاليم بوست الاسرائيلية من أن المملكة العربية السعودية أبلغت وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بوقف جميع المحادثات بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل.وكان مجلس الوزراء السعودي أكد خلال جلسته الأسبوعية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بذل المملكة المزيد من الجهود بالتواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية كافة لوقف التصعيد في غزة ومحيطها ومنع اتساعه في المنطقة والاستمرار في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وتحقيق آماله وطموحاته، وتحقيق السلام العادل والدائم.