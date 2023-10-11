22
o
بيروت
23
o
طرابلس
30
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
12
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
23
o
بشري
22
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إجابة موجزة
Lebanon 24
11-10-2023
|
20:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
سُئل وسيط يتحرك بين القوى اللبنانية عن موقف بلاده من اسم الرئيس المناسب، والخطوة التالية فاكتفى بإجابة موجزة: لم أتبلغ شيئاً حول ذلك، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحلبي لـmtv: لم يطلب منّا أحد الدمج بين التلاميذ اللبنانيين والسوريين ولا قرار لدينا بذلك ودوام قبل الظهر هو للبنانيين وبعد الظهر للسوريين ولا تبديل في سياسة وزارة التربية
Lebanon 24
الحلبي لـmtv: لم يطلب منّا أحد الدمج بين التلاميذ اللبنانيين والسوريين ولا قرار لدينا بذلك ودوام قبل الظهر هو للبنانيين وبعد الظهر للسوريين ولا تبديل في سياسة وزارة التربية
12/10/2023 06:50:30
12/10/2023 06:50:30
Lebanon 24
Lebanon 24
فياض لـmtv: لبنان تحوّل إلى بلد الطاقة المتجدّدة بفعل السياسة التي اعتمدتها الوزارة ورفع الدعم عن المحروقات
Lebanon 24
فياض لـmtv: لبنان تحوّل إلى بلد الطاقة المتجدّدة بفعل السياسة التي اعتمدتها الوزارة ورفع الدعم عن المحروقات
12/10/2023 06:50:30
12/10/2023 06:50:30
Lebanon 24
Lebanon 24
هاشم: اللبنانيون يدفعون ثمن السياسة التعطيلية التي يمارسها البعض
Lebanon 24
هاشم: اللبنانيون يدفعون ثمن السياسة التعطيلية التي يمارسها البعض
12/10/2023 06:50:30
12/10/2023 06:50:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الحلبي: سياسة الحكومة هي التي يجب الانطلاق منها لمساواة التلميذ غير اللبناني في المدارس اللبنانية على طريقة ما يجري في الأردن وتركيا
Lebanon 24
الحلبي: سياسة الحكومة هي التي يجب الانطلاق منها لمساواة التلميذ غير اللبناني في المدارس اللبنانية على طريقة ما يجري في الأردن وتركيا
12/10/2023 06:50:30
12/10/2023 06:50:30
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
سياسة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
شبه عارية.. نجمة "حريم السلطان" التركية الشهيرة بإعلان جريء والجمهور يُهاجمها (فيديو)
Lebanon 24
شبه عارية.. نجمة "حريم السلطان" التركية الشهيرة بإعلان جريء والجمهور يُهاجمها (فيديو)
02:18 | 2023-10-11
11/10/2023 02:18:43
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر رسالة أميركيّة لـ"حزب الله".. مضمونها كبير وما قد يجري غير مألوف!
Lebanon 24
آخر رسالة أميركيّة لـ"حزب الله".. مضمونها كبير وما قد يجري غير مألوف!
03:00 | 2023-10-11
11/10/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة ثأرية مروعة في احدى المناطق.. جلبوا المغدور الى قبر ابنهم وأردوه
Lebanon 24
جريمة ثأرية مروعة في احدى المناطق.. جلبوا المغدور الى قبر ابنهم وأردوه
14:59 | 2023-10-11
11/10/2023 02:59:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"الرد حتميّ".. ما هي خيارات "حزب الله" بعد "المجزرة الإسرائيلية"؟!
Lebanon 24
"الرد حتميّ".. ما هي خيارات "حزب الله" بعد "المجزرة الإسرائيلية"؟!
06:00 | 2023-10-11
11/10/2023 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تطورات الجبهة الجنوبية... مسار جديد بدأ
Lebanon 24
تطورات الجبهة الجنوبية... مسار جديد بدأ
04:00 | 2023-10-11
11/10/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:51 | 2023-10-11
القطاع الصناعي يواصل توسّعه... واستثمارات بمئات الملايين من الدولارات
22:07 | 2023-10-11
حزب الله يوجّه جملة رسائل :ممنوع تغيير قواعد الاشتباك
22:05 | 2023-10-11
مجلس الوزراء اليوم وموقف متوقع ينسجم مع البيان الوزاري والالتزام بالقرار 1701
22:08 | 2023-10-11
تحديان أساسيان امام جلسة الحكومة اليوم
22:11 | 2023-10-11
الاجتياح البري لغزة احتمال وارد وحزب الله بين "ردّ الفعل والفعل"
23:07 | 2023-10-11
رميش تواجه أزمة النزوح وتصد محاولة دخول أكثر من 500 سوري بالقوّة
فيديو
خطبها مباشرة على الهواء.. ممثلة عربية شابة تنفصل عن حبيبها بعد 10 أشهر فقط (فيديو)
Lebanon 24
خطبها مباشرة على الهواء.. ممثلة عربية شابة تنفصل عن حبيبها بعد 10 أشهر فقط (فيديو)
02:35 | 2023-10-11
12/10/2023 06:50:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"طوفان الأقصى".. صور فضائية تظهر حجم الحرائق في غزة جراء القصف الإسرائيلي (فيديو)
Lebanon 24
"طوفان الأقصى".. صور فضائية تظهر حجم الحرائق في غزة جراء القصف الإسرائيلي (فيديو)
01:46 | 2023-10-10
12/10/2023 06:50:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بن زايد يستقبل ميقاتي ويؤكد موقف بلاده الثابت تجاه وحدة لبنان.. ورئيس الحكومة: الدعم الذي قدمته الإمارات للبنان عزز قدرته على مواجهة التحديات
Lebanon 24
بن زايد يستقبل ميقاتي ويؤكد موقف بلاده الثابت تجاه وحدة لبنان.. ورئيس الحكومة: الدعم الذي قدمته الإمارات للبنان عزز قدرته على مواجهة التحديات
10:33 | 2023-10-05
12/10/2023 06:50:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24