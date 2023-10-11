إجابة موجزة

سُئل وسيط يتحرك بين القوى اللبنانية عن موقف بلاده من اسم الرئيس المناسب، والخطوة التالية فاكتفى بإجابة موجزة: لم أتبلغ شيئاً حول ذلك، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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