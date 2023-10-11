التيار الوطني الحر: "النكد السياسي" مستمر حكوميا

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كتبت" الديار": غريب امر التيار الوطني الحر وتصريحات الوزير جبران باسيل، ومعه تصريحات الوزير سيزار ابي خليل غير المسؤولة.كذلك عندما يتهمون حكومة تصريف الاعمال بالتقصير حيال موجة النزوح السوري الثاني - الاقتصادي. في حين انه عندما اجتمعت حكومة تصريف الاعمال لبحث النزوح السوري، غاب وزراء التيار الوطني الحر وعطلوا النصاب في الجلسة لبحث الموضوع. ثم ان التيار الوطني الحر الذي يهاجم الجيش وضباطه، وبخاصة ما يقوله الوزير باسيل، ان هنالك ضباطا يقبضون اموالا ويسهلون النزوح السوري الى لبنان ويصل الامر بالوزير باسيل الى التلميح الى قائد الجيش العماد جوزف عون، في حين ان الجيش في هذا الظرف الصعب يقوم بكل واجباته للحفاظ على الاستقرار في لبنان في ظل انقسام حول موضوع الدخول في حرب مع العدو الاسرائيلي.لقد استلم السلطة التيار الوطني الحر 6 سنوات وفشل فشلا ذريعا. وقام بتغطية الفشل بقوله «ما خلونا»، وكان لديه كل الوزارات والكتلة النيابية ورئاسة الجمهورية ورئاسة الاجهزة الامنية.ان المطلوب اليوم ان تجتمع لجنة الدفاع النيابية ولجنة الشؤون الخارجية لبحث الوضع الذي يعيشه لبنان. كذلك ان الامر ليس تصريف اعمال، فالمطلوب ان تجتمع الحكومة، وألا يرد رئيس الحكومة ميقاتي على تصريحات التيار الوطني الحر. والواجب يحتم قيام الحكومة بكل واجباتها في هذا الظرف الخطر.