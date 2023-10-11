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لبنان

مسيرة تضامن في بيروت غداً

Lebanon 24
11-10-2023 | 22:42
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تنظم الاحزاب والقوى السياسية والنقابية والشبابية والفصائل الفلسطينية مسيرة وفاء لفلسطين الساعة الثانية بعد ظهر غد تنطلق من ساحة البربير الى وسط بيروت امام الاونيسكو.(اللواء)
 
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