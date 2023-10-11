القطاع الصناعي يواصل توسّعه... واستثمارات بمئات الملايين من الدولارات

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كتبت رنا سعرتي في" نداء الوطن": رغم ان العوامل السلبية تطغى على العوامل الجاذبة والعناصر الايجابية التي قد تحفز على الاستثمار في لبنان، ورغم ان البيئة بكل مقوّماتها غير حاضنة للاستثمار، إلا ان البلاد شهدت منذ اندلاع الازمة، ورغم تفاقم الازمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية وتفاقم تداعياتها على كافة الاصعدة، حركة استثمارات في القطاع الصناعي الذي نما حجمه بافتتاح مصانع ومعامل جديدة، رأى المستثمرون فيها فرصة للاستفادة من تراجع القدرة الشرائية لمعظم اللبنانيين لتعزيز الصناعة المحلية كبديل عن الاستيراد. وتحدوا عوائق البنية التحتية غير المؤهلة من كهرباء واتصالات، فضلاً عن التهريب والتهرب الجمركي والمنافسة غير الشرعية والاستيراد العشوائي والاغراقي، بالاضافة الى عدم وجود قطاع مصرفي فعال، وغياب أي سياسة واضحة بالنسبة لحركة رؤوس الاموال، والسياسة النقدية وسعر الصرف والسياسة الضريبية....أغلب الاستثمارات التي شهدها لبنان منذ اندلاع الازمة اواخر العام 2019، اتجهت نحو قطاع الصناعة وخصوصاً صناعة الادوية التي يشهد قطاعها خللاً تجارياً كبيراً بحيث يستورد لبنان سنوياً أكثر من مليار دولار، وينتج أدوية بحوالى 300 مليون دولار فقط، بالاضافة الى صناعة المواد الغذائية بعدما أدى انهيار سعر الصرف الى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتراجع استهلاكهم للسلع المستوردة، ما أدى الى نمو وازدهار قطاع الصناعات الغذائية مع تحوّل شرائح من المستهلكين نحو الانتاج المحلي الاقلّ كلفة.وفق احصاءات وزارة الصناعة وهي الجهة المسؤولة عن منح تراخيص لانشاء مصانع جديدة، فقد بلغ عدد التراخيص المتعلقة بانشاء واستثمار مصانع جديدة 98 رخصة في 2020، و112 رخصة في 2021، (احصاءات 2022 لم تجهز بعد) موزعة بين 117 رخصة في جبل لبنان، 25 في بعلبك الهرمل، 31 في البقاع، 33 في النبطية، 31 في لبنان الجنوبي، 8 في بيروت، و 9 في لبنان الشمالي وفي عكار 2.وقد استقطب قطاع صناعة المواد الغذائية 101 مصنع جديد والصناعات الكيماوية 61، المطاط والبلاستيك 13، منتجات المناجم والمقالع 9، مواد منجمية 5، صناعة الآلات 10، استخراج وتوزيع المياه 20، صناعة المعادن الاولية 3، صناعة الورق 2، صناعة ادوات وتجهيزات مختلفة 13، المنتجات النسجية 4، النشر والطباعة ووسائل الاعلان 4، منتجات كهربائية ومعدنية 2، واعادة تصنيع 1، مواد بناء 10، صناعة مفروشات وخشب 6، صناعة الجلود 2، انتاج آلات ومعدات كهربائية 5.واوضح وزير الصناعة جورج بوشكيان ان حوالى 400 مصنع جديد تم افتتاحها في الاشهر الثمانية الماضية معظمها متخصصة بانتاج المواد الغذائية agrifood أوّلاً والادوية pharmaceutical، مؤكداً لـ»نداء الوطن» ان وضع القطاع الصناعي بـ»ألف خير» وانه يتم التعويل عليه اليوم لرفد الاقتصاد. موضحاً ان العجز التجاري وتقليص حجم الاستيراد واستبداله بالانتاج المحلي مسار طويل يحتاج الى مزيد من الوقت «رغم ان تفعيل الصناعة وافتتاح مصانع جديدة في لبنان ساهما الى حدّ ما في خفض فاتورة الاستيراد». كما اوضح بوشكيان ان حجم الصادرات الصناعية تأثر بشكل لافت نتيجة توتر العلاقات مع السعودية التي كانت سوقها تستحوذ على نسبة كبيرة من الصادرات الصناعية اللبنانية، كاشفاً عن سعي مع المملكة لايجاد حلول لعودة العلاقات التجارية بين البلدين الى سابق عهدها.ومن الصناعات الجديدة التي ظهرت او ازدهرت في لبنان مؤخراً نتيجة الازمات المتلاحقة، بموازاة الصناعات الغذائية وصناعة الادوية، صناعة مواد التنظيف والتعقيم، صناعة المعكرونة ( pasta ) حيث تم انشاء 4 مصانع لانتاج الباستا اللبنانية، بالاضافة الى افتتاح 5 مصانع لاعادة تدوير الزجاج والنايلون بعدما اتخذت وزارة الصناعة قراراً يقضي بعدم السماح بتصدير تلك المواد الى الخارج والاستفادة منها محلياً. ولكنّ نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، اوضح لـ»نداء الوطن» ان زيادة عدد المصانع في قطاع معيّن وبنسبة كبيرة على غرار صناعة مواد التنظيف، لا يصبّ دائماً في صالح القطاع الصناعي لان صناعة أصناف موجودة بكثرة في السوق، تؤدي الى زيادة المنافسة على حساب الجودة بين المصانع وبالتالي تتسبب بوقوع المصانع نفسها بخسائر كبيرة.