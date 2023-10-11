سرقات بالجملة في طرابلس.. اليكم ما جرى ليلاً

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اقدم مجهول على متن دراجة نارية ليلا على إطلاق النار في الهواء من سلاح حربي بالقرب من جسر ابو علي طرابلس دون معرفة الاسباب ليتوارى بعدها عن الانظار وقد سمع صوت الرصاص في ارجاء مدينة طرابلسكما اقدم مجهولون ليلاً على محاولة سرقة المدعو "سامر السعيد" في مدينة الميناء الا ان محاولة السلب باءت بالفشل بعد مقاومته لهم، ليقوموا بإطلاق النار عليه واصابته بطلق ناري في ظهره وقد تم نقله بحالة حرجه الى مستشفى الاسلامي في طرابلسوافيد عن عملية سرقة تعرض لها احد المواطنين ليلاً بالقرب من بلدية طرابلس حيث اعترض طريقه ٦ اشخاص مجهولين على متن دراجات نارية وعمدوا على سلبه دراجته النارية وهاتفه الخليوي وفروا بعدها الى جهه مجهولة.هذا وتشهد مدينة طرابلس عمليات سرقة شبه يومية بالرغم من التوقيفات التي تقوم بها القوى الامنية والجيش واقامة الحواجز والدوريات في ارجاء مدينة طرابلس.