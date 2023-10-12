حالة طارئة عند كورنيش صيدا.. هذا ما فعلته فتاة

أنقذت فرق الاسعاف فتاة بعد محاولتها ابتلاع كمية دواء أعصاب، وفقاً لما أفادت به مندوبة "لبنان24".



وفي التفاصيل، فقد ورد إتصال بأن هناك حالة طارئة عند الكورنيش البحري لمدينة صيدا، وعلى الفور تحركت فرق الإنقاذ إلى المكان، وقد تم تقييم وضع المصابة وأسعفت على الفور، وقد جرى نقلها إلى احد مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، وهي في حالة مستقرة.

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