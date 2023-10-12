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لبنان

موقف جنبلاط غير مستغرب؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-10-2023 | 01:15
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بالرغم من الاستغراب الشعبي الكبير لموقف النائب السابق وليد جنبلاط الذي اعلن انه  "سنقف إلى جانب حزب الله والشعب الجنوبي في حال قرر الدخول في الحرب"، الا ان المتابعين يؤكدون ان هذا الموقف كان متوقعا.
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وتعتبر المصادر ان موقف جنبلاط جاء بشكل حاسم نتيجة تواصل طويل مع "حزب الله" في الايام الماضية في اطار وساطة قرر جنبلاط القيام بها لحض الحزب على عدم التدخل في المعركة في الوقت الحالي.
وتقول المصادر "ان الموقف السعودي الواضح ايضا، والذي يدعم المقاومة الفلسطينية ويستمر بالتقارب مع ايران ساهم في تحديد موقف جنبلاط ودفعه لعدم اخذ مواقف معارضة بشكل حاد لخطوات الحزب العسكرية".

المصدر: لبنان 24

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