رسائل اسرائيلية لحزب الله عبر وسطاء

Advertisement

من الواضح أن التطورات الخطيرة التي حصلت في جنوب لبنان في الايام الماضية كانت ناتجة بغالبيتها عن سقوط عناصر لـ"حزب الله" بقصف اسرائيلي مباشر طال الموقع العسكري الذي كانوا يتمركزون فيه.وبحسب مصادر مطلعة فإن تل ابيب حاولت ايصال رسائل للحزب، عبر وسطاء، بأن ما حصل في الجنوب كان خطأ وأنها ملتزمة بقواعد الاشتباك ولا ترغب التصعيد، لكن يبدو أن الحزب كان مصرا على تثبيت قواعد الاشتباك بشكل حازم.وترى المصادر "أن تل ابيب تحاول قدر الامكان استيعاب واحتواء التصعيد مع لبنان خصوصا ان الحزب لا يتصدى لها بشكل مباشر، بل عبر الفصائل الفلسطينية، وعليه فإنها غير معنية بإستفزاز الحزب بشكل مباشر في هذه المرحلة".