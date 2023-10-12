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لبنان

رسائل اسرائيلية لحزب الله عبر وسطاء

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-10-2023 | 01:30
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من الواضح أن التطورات الخطيرة التي حصلت في جنوب لبنان في الايام الماضية كانت ناتجة بغالبيتها عن سقوط عناصر لـ"حزب الله" بقصف اسرائيلي مباشر طال الموقع العسكري الذي كانوا يتمركزون فيه.
وبحسب مصادر مطلعة فإن تل ابيب حاولت ايصال رسائل للحزب، عبر وسطاء، بأن ما حصل في الجنوب كان خطأ وأنها ملتزمة بقواعد الاشتباك ولا ترغب التصعيد، لكن يبدو أن الحزب كان مصرا على تثبيت قواعد الاشتباك بشكل حازم.
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وترى المصادر "أن تل ابيب تحاول قدر الامكان استيعاب واحتواء التصعيد مع لبنان خصوصا ان الحزب لا يتصدى لها بشكل مباشر، بل عبر الفصائل الفلسطينية، وعليه فإنها غير معنية بإستفزاز الحزب بشكل مباشر في هذه المرحلة".

المصدر: لبنان 24

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