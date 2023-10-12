"قنبلة" تنتشر في منازل اللبنانيين.. هذا ما حدث قبل يومين!

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كشفت المعلومات أنّ محطات محروقات كُبرى في مناطق عديدة طلبت قبل يومين كميات إضافية من البنزين تفادياً لأي خضّة أمنية قد تحصلُ وسط توتر الجنوب.ولفتت المصادر إلى أنَّ المحطات تسعى لتأمين المحروقات للزبائن وتنظيم عملها أكثر من المعتاد منعاً لحصول هلعٍ في ظلّ تهافت المواطنين على شراء البنزين وتخزينه في منازلهم خشية من إنقطاعه في حال حصول أي طارئ.وحذرت المصادر من خطوة تخزين المحروقات في أماكن غير مهيئة لذلك، مشيرة إلى أنّ هذا الأمر يمثل "قنبلة موقوتة" تنتشر في منازل اللبنانيين، ومن شأنها أنّ تؤدي إلى كوارث لا تُحمد عقباها.