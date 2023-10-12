ضربة قاسية للموسم السياحي.. وهذا حال الحجوزات

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كان من المفترض ان يشهد موسم الخريف في لبنان حركة سياحية لافتة خاصة من قبل السياح الأجانب من مختلف الجنسيات ولاسيما من الأوروبيين واليابانيين وكانت مكاتب السياحة والسفر تعوّل على هذا الموسم من خلال كثافة الحجوزات في الفترة الممتدة من منتصف أيلول وحتى منتصف تشرين الثاني، ولكن الموسم السياحي تصرر بشكل لافت بسبب الاحداث الجارية.وفي هذا الإطار، يؤكد نقيب الأدلاء السياحيين السابق وصاحب إحدى وكالات السفر في لبنان هيثم فواز عبر "" ان "موسم سياحة الخريف "طار" وأُلغيت كافة الحجوزات من قبل السياح الأجانب إلى لبنان نظرا للتطورات الأخيرة فالسائح الأجنبي يشعر بالخوف والقلق مما يحصل".وأشار إلى ان "لبنان في قلب منطقة متوترة جدا، ما يؤثر على السياحة فيه وهذا سبب إلغاء الحجوزات بشكل كبير لمجموعات سياحية كانت قادمة إلى لبنان في هذه الفترة".واعتبر ان "هذا الأمر لن يؤثر فقط على موسم الخريف بل على موسم أعياد نهاية السنة أيضا في حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه اليوم من ضبابية وعدم معرفة ما سيحصل في المنطقة ككل"، مؤكدا ان "الخسائر ستكون كارثية بالنسبة للقطاع السياحي".وشدد على ان "القطاع السياحي الذي كان يعوّل على موسم الخريف خاصة من شركات سياحية وأدلاء سياحيين وشركات نقل الباصات وفنادق ومطاعم، تلقى ضربة قاسية لأن هذا الموسم هو سياحي بامتياز فالسياح الأجانب هم الذين يحركون العجلة الاقتصادية ويساهمون بتنمية اقتصادية مهمة جدا في المناطق كافة"، مشيرا إلى "ان قطاعات أخرى ستتأثر جراء ذلك لأن القطاع السياحي يُساهم بتشغيل قطاعات استهلاكية أخرى".وقال مصدر في مطار بيروت، إنّ عدد المسافرين القادمين إلى لبنان انخفض، بعد التوتّر الذي تشهده الحدود الجنوبيّة يوميّاً.وأشار إلى أنّ الطائرات التي تحطّ في المطار، لم تعدّ تحمل أعداد المسافرين المرتفعة التي اعتادت القدوم إلى لبنان خلال الأشهر القليلة الماضيّة.وقال العديد من المغتربين لـ"لبنان 24"، منهم من بلدان أوروبيّة، إنّهم يُؤجّلون السفر إلى لبنان منذ حوالى أسبوع، بانتظار عودة الإستقرار إلى جنوب لبنان".