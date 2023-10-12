هدوء حذر في الجنوب.. وترقب عسكري عند جانبي الحدود

يخيم الهدوء الحذر يخيم على جانبي الحدود جنوبا وخاصة في القطاع الشرقي انطلاقا من محور تلال العديسة وحتى محور زارع شبعا وتلال كفرشوبا يخرقه تحليقا مكثف للطيران الاستطلاعي الاسرائلي فوق المناطق المحتلة في الجليل الأعلى متزامنا مع تحليق مماثل للطيران المروحي فوق المزارع وصولا حتى أجواء المناطق المحررة، في العرقوب وحاصبيا حيث لم يفارق سماء المنطقة حتى الساعة على طول هذا الخط وصولا حتى مرتفعات كفرشوبا وجبل حرمون خراج بلدة شبعا .

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هذا وكانت المنطقة شهدت ليلا اطلاقا للقنابل المضيئة فوق هذا المحور وخاصة فوق السياج الحدودي المحاذي لمستعمرة المطلة التي شهدت بدورها تعزيزات عسكرية لا سيما المنطقة المواجهة لسهل مرجعيون ومثلث الوزاني الغجر الماري وتلال الحمام خراج بلدة الخيام كما سجل أيضا تعزيزات مماثلة في كافة المستعمرات الشمالية في الجليل والتي غادرها المستوطنون إلى مناطق اكثر أمانا في ظل استنفار قوي للجنود الاسرائلين في مواقعهم القريبة من الحدود اللبنانية.

وفي الجانب اللبناني كثف الحيش بالتنسيق مع قوات اليونيفيل من دوريات وإقامة نقاط المراقبة الثابتة والمحكمة على طول هذا الخط لمراقبة الوضع تحسبا لأي طارىء وبهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".