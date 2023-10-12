Advertisement

لبنان

هدوء حذر في الجنوب.. وترقب عسكري عند جانبي الحدود

Lebanon 24
12-10-2023 | 01:44
A-
A+
Doc-P-1116709-638326975242752986.jpeg
Doc-P-1116709-638326975242752986.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يخيم الهدوء الحذر يخيم على جانبي الحدود جنوبا وخاصة في القطاع الشرقي انطلاقا من محور تلال العديسة وحتى محور  زارع شبعا وتلال كفرشوبا يخرقه تحليقا مكثف للطيران الاستطلاعي الاسرائلي فوق المناطق المحتلة في الجليل الأعلى متزامنا مع تحليق مماثل للطيران المروحي فوق المزارع وصولا حتى أجواء المناطق المحررة، في العرقوب وحاصبيا حيث لم يفارق سماء المنطقة حتى الساعة على طول هذا الخط  وصولا حتى مرتفعات كفرشوبا وجبل حرمون خراج بلدة شبعا .
Advertisement
هذا وكانت المنطقة شهدت  ليلا اطلاقا للقنابل المضيئة فوق هذا المحور وخاصة فوق السياج الحدودي المحاذي لمستعمرة المطلة التي شهدت بدورها تعزيزات عسكرية لا سيما المنطقة المواجهة لسهل مرجعيون ومثلث الوزاني الغجر الماري وتلال الحمام خراج بلدة الخيام كما سجل أيضا تعزيزات مماثلة في كافة المستعمرات الشمالية في الجليل والتي غادرها المستوطنون إلى مناطق اكثر أمانا في ظل استنفار قوي للجنود الاسرائلين في مواقعهم القريبة من الحدود اللبنانية.
وفي الجانب اللبناني كثف الحيش بالتنسيق مع قوات اليونيفيل من دوريات وإقامة نقاط المراقبة الثابتة والمحكمة على طول هذا الخط لمراقبة الوضع تحسبا لأي طارىء وبهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:59 | 2023-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2023-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2023-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2023-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2023-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:52 | 2023-10-12
09:23 | 2023-10-12
07:45 | 2023-10-12
05:00 | 2023-10-12
04:00 | 2023-10-12
09:24 | 2023-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24