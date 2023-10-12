حمية: نسير قدمًا برؤيتنا الاستراتيجية لتكامل المرافئ

كتب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية على منصة "إكس": "إصرارنا في ظل هذه الظروف على متابعة العمل لجعل مرفأ صيدا مرفقاً متنوعاً في تقديم خدماته، يتكامل فيه عمل وزارات ثلاث، هو إعلان عملي بأن رؤيتنا الاستراتيجية لتكامل المرافئ مع بعضهم، وذلك تأمينا لمصالح شعبنا واستكمالاً لمسار النهوض بالوطن عبر تطوير مرافقه".

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