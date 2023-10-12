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لبنان
الصرخة تعلو في زحلة.. "هيدا جنون"!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
12-10-2023
|
03:15
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اشتكى عدد كبير من سكان زحلة والجوار، من الارتفاع الكبير في فواتير الكهرباء التابعة لكهرباء زحلة، والتي باتت تسعر بالدولار، إضافة الى ارتفاع كلفة فواتير كهرباء الدولة، حيث بات كل منزل ملزم دفع ما لا يقل عن 100$ شهرياً لكهرباء زحلة وحوال مليوني ليرة لبنانية لكهرباء لبنان.
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وفي هذا الاطار، اعتبر اهالي المنطقة ان "ما يجري نوع من الظلم بحق سكان المدينة والمستفيدين من كهرباء زحلة، كونها باتت تتحكم برقابهم وتفرض عليهم التسعيرة التي تريدها وبالدولار، في حين ان الدولة غائبة كلياً عن السمع"، وسألوا: "اين هي العدادات الذكية التي وعدنا بها ودفعنا ثمنها ولم نحصل عليها"؟
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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