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لبنان

عبد اللهيان في بيروت قريباً.. هذا ما أعلنه السفير الايراني

Lebanon 24
12-10-2023 | 02:41
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كتب السفير الايراني في لبنان مجتبی امانی عبر منصبة X: "في ظل الأحداث الجارية في فلسطين والجرائم التي تمارس بحق غزة وتداعياتها الخطيرة، تبدأ اليوم جولة أميرعبداللهيان، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية في المنطقة وتشمل الجمهورية اللبنانية."
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