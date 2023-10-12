عبد اللهيان في بيروت قريباً.. هذا ما أعلنه السفير الايراني

كتب السفير الايراني في لبنان مجتبی امانی عبر منصبة X: "في ظل الأحداث الجارية في فلسطين والجرائم التي تمارس بحق غزة وتداعياتها الخطيرة، تبدأ اليوم جولة أميرعبداللهيان، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية في المنطقة وتشمل الجمهورية اللبنانية."

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