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لبنان

عصابة سرقة في قبضة قوى الأمن.. هذا ما جرى في طرابلس فجراً

Lebanon 24
12-10-2023 | 02:54
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اثناء قيام دورية من وحدات الجيش بتنفيذ مهامها في مدينة طرابلس تمكنت ا من توقيف عصابة سرقة سيارات مؤلفة من ٤ اشخاص وهم:

 "م.ع" و "م.ب" و "ا.ا" و "ر.ر" لبناني الجنسية

 وذلك خلف مبنى الجامعة العربية في مدينة الميناء كورنيش البحر حيث اوقفوا بالجرم المشهود اثناء قيامهم بمحاولة سرقة سيارة.
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وضبط بحوزتهم مسدسات حربية بالاضافة الى عدة تستخدم بعمليات السرقة واقتيدوا مع المضبوطات الى التحقيق تحت اشراف القضاء المختص، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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