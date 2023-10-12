عصابة سرقة في قبضة قوى الأمن.. هذا ما جرى في طرابلس فجراً

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اثناء قيام دورية من وحدات الجيش بتنفيذ مهامها في مدينة طرابلس تمكنت ا من توقيف عصابة سرقة سيارات مؤلفة من ٤ اشخاص وهم:"م.ع" و "م.ب" و "ا.ا" و "ر.ر" لبناني الجنسيةوذلك خلف مبنى الجامعة العربية في مدينة الميناء كورنيش البحر حيث اوقفوا بالجرم المشهود اثناء قيامهم بمحاولة سرقة سيارة.وضبط بحوزتهم مسدسات حربية بالاضافة الى عدة تستخدم بعمليات السرقة واقتيدوا مع المضبوطات الى التحقيق تحت اشراف القضاء المختص، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".