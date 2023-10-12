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لبنان

عبد اللهيان غدا في بيروت.. ولقاءات مع المسؤولين اللبنانيين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-10-2023 | 03:12
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علم "لبنان 24" ان وزير خارجية ايران أمير عبد اللهيان سيصل إلى بيروت فجر يوم الجمعة على ان تكون له لقاءات غدا مع المسؤولين اللبنانيين.
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