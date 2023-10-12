طقسٌ خريفي متقلّب... هذا ما ينتظركم في الايام المقبلة!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم احيانا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في الداخل ودون تعديل يذكر على الساحل وعلى الجبال، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

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وجاء في النشرة الاتي:



-الحال العامة: طقس خريفي متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى فجر يوم غد الخميس حيث يستقر حتى يوم السبت، ومن ثم يتحول تدريجيا إلى ماطر تحت تأثير منخفض جوي متمركز جنوب غرب تركيا.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول بين 21 و29 في بيروت، بين 13 و27 في زحلة وبين 20 و28 في طرابلس.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا دون تعديل في درجات الحرارة طما يتكون الضباب لمحلي على المرتفعات.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في الداخل ودون تعديل يذكر على الساحل وعلى الجبال، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

السبت: غائم جزئيا الى غائم احيانا دون تعديل يذكر على الساحل وعلى الجبال مع أمطار متفرقة ليل السبت / فجر الاحد ويتوقع ان تكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

الأحد: غائم إجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة حيث تكون دون معدلاتها الموسمية، وهطول أمطار متفرقة يتوقع ان تكون غزيرة أحيانا مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة، مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 22 الى 18 درجة، فوق الجبال من 15 الى 22 درجة، في الداخل من 13 الى 28 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية جنوبية غربية صباحا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 8 و25 كلم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80%.



-حال البحر: متوسط الموج اجمالا، حرارة سطح الماء: 27 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,39.



-ساعة غروب الشمس: 18,10.