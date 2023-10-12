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لبنان

في البقاع... إقفال مؤسسات غير شرعية للنازحين بالشمع الاحمر

Lebanon 24
12-10-2023 | 03:40
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أقفلت المديريّة العامّة لأمن الدّولة بالشمع الأحمر، محلّين تجاريّين يشغلهما السوريّان (م.ج.) و(م.ل.) في بلدة سعدنايل، الأوّل لبيع الألبسة والثاني لبيع زجاج السيّارات وتركيبه، وأوقفت السوريّين اللذين يشغلانهما بعد أخذ إشارة القضاء، وأحالتهما على الجهات المختصّة لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّهما.
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