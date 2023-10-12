في البقاع... إقفال مؤسسات غير شرعية للنازحين بالشمع الاحمر

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أقفلت المديريّة العامّة لأمن الدّولة بالشمع الأحمر، محلّين تجاريّين يشغلهما السوريّان (م.ج.) و(م.ل.) في بلدة سعدنايل، الأوّل لبيع الألبسة والثاني لبيع زجاج السيّارات وتركيبه، وأوقفت السوريّين اللذين يشغلانهما بعد أخذ إشارة القضاء، وأحالتهما على الجهات المختصّة لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّهما.