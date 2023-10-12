قبلان يحذر: المنطقة الآن برميل بارود!

اكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان البيان في بيان" ان ما تقوم به واشنطن وأوروبا من حشد دولي ولوجستي ودِعائي لدعم مشاريع إبادة غزّة وسحق القضية الفلسطينية مآله سيكون الفشل والملاحم على الأرض ستثبت ذلك"، مشيرا الى ان "الزمن تغيّر، والقوة باتت في مكان آخر، والمشهد مفتوح على المفاجئات، والمعادلة غزّة وفلسطين".

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وقال: "المطلوب من الشعوب العربية والإسلامية والمرجعيات الدينية قيادة طوفان شوارع لا نهاية له والضغط على بعض الأنظمة المتخاذلة التي تحوّل بعضها مخازن أسلحة أميركية لدعم تل أبيب"، لافتا الى ان الحرب الآن هي حرب مصير والخيار فلسطين، وأي تجاوز للخطوط الحمر سيقابل بمثله، وكسر التوازنات القائمة دونه حرب ستأكل الأخضر واليابس".



وختم محذرا: "اعلموا أن فلسطين ليست متروكة، ولعبة الدمار دون التحام لا قيمة لها بميزان معارك المصير، والمنطقة الآن برميل بارود واللعب بالتوازنات فتيل انفجار ليس له قعر".



