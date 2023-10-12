برّي دعا إلى جلسة نيابية الثلاثاء المقبل

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة نيابية في تمام الساعه 11:00 من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في في 17 تشرين الاول 2023، وذلك عملا باحكام الفقرة الثانية من المادة 44 من الدستور والمادة 3 من النظام الداخلي لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين وعملاً باحكام المادة 19 من النظام الداخلي لانتخاب اعضاء اللجان النيابية.

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