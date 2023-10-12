"طوفان الاقصى".. روسيا لن تتدخل وتؤيد تنفيذ قرارات الأمم المتحدة

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فمجلة "ناشيونال ريفيو" ترى أن قدرة قوات البحرية الأميركية على مساعدة إسرائيل بقرارها تحريك فورد التي يعادل حجمها 6 هياكل سفن، في البحر المتوسط، يعتبر إنجازاً لوجستيا ودبلوماسياً لم يسبق له مثيل.وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية قد صرح، أمس، بأن "وزير الدفاع سيواصل تحليل خطط نشر حاملات الطائرات "جيرالد فورد" و"دوايت أيزنهاور" للحفاظ على التوازن الضروري للقدرات البحرية على مسارح العمليات ودعم أولويات الأمن القومي".وبينما الترقب سيد الموقف لما ستؤول إليه الأوضاع مع وصول "جيرالد فورد" إلى شرق المتوسط وسط ترجيح أكثر من مصدر عسكري أن الهدف هو الاستفادة من الدرع الصاروخي المتعدد الطبقات الموجود على متن المدمّرات المرافقة لحاملات الطائرات الأميركية، اعتبر مصدر سياسي بارز مقرب جداً من الاميركيين لـ"لبنان24"أن أي تقدم بري وشيك تجاه غزة من قبل اسرائيل لن يحصل، معتبرا أن الحرب الدائرة بين الحركات الفلسطينية والاسرائيليين لم تعد صراعاً بين غزة وإسرائيل إنما حرب بين محور تقوده روسيا ومحور تقوده الولايات المتحدة، وهذا فصل من مواجهة كبيرة لأن البحرية الأميركية ليست لحماية إسرائيل من محور الممانعة فإيران ليس لها مصلحة في أن تطول الحرب لأنها حققت أهدافها التي تتصل بضرب الردع الإسرائيلي وهيبته، وقطعت الطريق على تطبيع عربي قريب مع إسرائيل، وإيران باتت اللاعب الأول في القضية الفلسطينية، ولذلك لن ينغمس حزب الله في حرب مع إسرائيل لأن الأهداف الإيرانية تحققت ولن يكون هناك أي تطور على الجبهة الشمالية، إلا في حال انهارت غزة وفصائلها أسرع من المتوقع، فعندها سوف يشارك الحزب فعليا في الحرب.في المقابل، يظن السفير الروسي السابق في لبنان الكسندر زاسيبكين أن الحكومة الإسرائيلية لا تسعى إلى توسيع دائرة الحرب وذلك لتسهيل مهمة جيشها في غزة ، لكنه يبدي قلقاً من تحركات الإسطول الأميركي والتصريحات المتشددة لصقور الكونغرس ضد إيران، إلا أنه ورداً على سؤال عن احتمال أن تتطور العمليات العسكرية في جنوب لبنان إلى حرب شاملة، يكتفي بالقول لـ"لبنان24""لا اتوقع، إلا أن كل السيناريوهات تبقى واردة".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،أكد أمس أنّ "أميركا تفاقم التوترات في المنطقة بنشر قواتها البحرية شرق المتوسط". وأشار بوتين إلى "أنه لا يعلم لماذا قررت الولايات المتحدة إرسال حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط، ثم أعلنت عن إرسالة حاملة أخرى، هل سيقصفون لبنان؟ أم أنهم قرروا فقط تخويف شخص ما؟ لكن هناك أشخاصا لم يعودوا خائفين من أي شيء. ومن الضروري عدم حل المشكلة بهذه الطريقة، بل البحث عن حلول وسط."وبينما يستبعد زاسيبكين تدخل روسيا في الحرب، يشدد على أنها تواصل جهودها السياسية الرامية إلى إيقاف سفك الدماء والكارثة الانسانية في غزة، فهي تتواصل مع كل الأطراف المعنية لهذا الهدف. بالنسبة إلى زاسيبكين فإن الموقف الروسي هو الأقرب إلى الموقف الصيني وعدد كبير من الدول التي لا تؤيد نهج الولايات المتحدة والذي أدى إلى تصعيد الأوضاع على كل المستويات وأدخل عملية التسوية النزاع العربي الإسرائيلي في مأزق.تؤيد روسيا الحقوق الوطنية المشروعة للشعب العربي الفلسطيني وفق ما تنص عليها قرارات مجلس الامن للأمم المتحدة وتدعو دائما إلى استئناف عملية السلام على أساس مبادئ مدريد، ولكن المشكلة، وفق زاسيبكين، أن الأميركيين والإسرائيليين لا يقبلون هذا المنطق ولديهم خطة أخرى، ولذلك لا يمكن الحديث عن الانتقال إلى التفاوض في الوقت الراهن.ولا شك، أن الحاجة لزيادة الدعم الغربي لا سيما الأميركي لإسرائيل قد تؤثر على حجم الدعم لأوكرانيا، لأن الغرب سوف ينهك من استمرار الحرب في أوكرانيا ولكن لا يجوز لروسيا، بحسب زاسيبكين، أن تراهن على ذلك ويجب أن تعزز قدراتها العسكرية الصناعية لتحقيق أهداف العملية العسكرية التي أعلن عنها الرئيس الروسي ولا يزال يتمسك بها