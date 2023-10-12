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لبنان

دريان: الاعتداء الوحشي على غزة وسائر الأراضي الفلسطينية لن يمر دون عقاب

Lebanon 24
12-10-2023 | 04:56
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أصدرت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية بتوجيه من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان تعميما على أئمة وخطباء المساجد في لبنان بتخصيص خطبة الجمعة يوم غد عن فلسطين والعدوان الإسرائيلي على غزة، وإقامة صلاة الغائب عن أرواح شهداء غزة الذين ارتقوا بشهادتهم دفاعا عن الأرض والقدس بمساجدها وكنائسها.
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وقال المفتي دريان: "الاعتداء الوحشي والهمجي على قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية لن يمر دون عقاب من الله ومن أبطال المقاومة الفلسطينية، فأرواح الشهداء لن تذهب دماؤهم هدرا، فليعلم العدو الصهيوني أن أبطال فلسطين يمثلون ضمير الأمة العربية والإسلامية ووجدانها".

أضاف: "حرب الإبادة والتدمير التي يشنها العدو الإسرائيلي الغاشم على غزة وشعبها البطل بدعم غربي ظالم، هي حرب على العرب والمسلمين وأحرار العالم الذين يناصرون الفلسطينيين وقضيتهم المحقة والعادلة، والإمعان في إبادة شعب فلسطين هو جريمة حرب موصوفة".

وتابع: "نعتز بأبطال الشعب الفلسطيني ونقف معهم، وليس من شيمنا أن نركن إلى الهوان أو الاستسلام ما دامت أرض فلسطين محتلة".

ووجه نداء الى ابناء فلسطين قائلا:"يا أبناء فلسطين أنتم أقوياء بالله وبالحق وجديرون بالثقة نقف إلى جانبكم، وبالوحدة يغرق العدو الصهيوني بالطوفان الذي ينتظره، القضية الفلسطينية انبل واطهر وأسمى قضية لأنها تعمل على تحرير الأرض وحفظ كرامة الإنسان ".

وتوجه المفتي دريان إلى القادة العرب بالقول: "انتم أملنا ولنا الثقة بحكمتكم ومعالجتكم لما يجري في غزة وكل فلسطين  من المذابح والإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاشم بحقهم كل يوم، وليل نهار على مرأى ومسمع العالم".

وتقدم مفتي الجمهورية بالتعازي إلى أهالي الشهداء، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى والنصر بالتحرير وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف.

 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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