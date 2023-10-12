Advertisement

لبنان

كركي يعلن تمديد مهلة تقديم التصريح الاسمي السنوي للمؤسسات

Lebanon 24
12-10-2023 | 05:25
A-
A+
Doc-P-1116826-638327105161418259.jpg
Doc-P-1116826-638327105161418259.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان انه "نظرا الى أن براءة الذمة تشكل الركيزة الأساسية لديمومة عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لما تؤمنه من موارد مالية توظف مباشرة على شكل تقديمات اجتماعية وصحية للمستفيدين من الصندوق،وحيث أن بعض العقبات اللوجستية من عدم توافر أحبار وأوراق والانقطاع شبه المستمر للتيار الكهربائي  في مختلف مكاتب ومديريات الصندوق، تحول دون سهولة الاستحصال على براءات الذمة من قبل أصحاب العمل،اقتضت الضرورة اتخاذ بعض التدابير المناسبة من أجل تسهيل شؤون المضمونين وأصحاب العمل، وخاصة لجهة تسهيل إصدار براءات الذمة.
Advertisement
 
وعليه، بناء على قرار مجلس الادارة رقم 1245 المتخذ في الجلسة عدد 1009 تاريخ 13/9/2023 المقترن بمصادقة سلطة الوصاية بموجب القرار رقم 97/1 تاريخ 10/10/2023 المسجل لدى قلم المديرية العامة بالرقم 1721 تاريخ 11/10/2023، أصدر المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي مذكرة إعلامية بتاريخ 11/10/2023 حملت الرقم  719 قضى بموجبها تمديد مهلة تقديم التصريح الاسمي السنوي للمؤسسات لغاية 15/11/2023".
 
أضاف البيان :"هذه السياسة التي انتهجها المدير العام ما هي إلا وسيلة من أجل التخفيف من وطأة الأزمة عن كاهل المواطنين المضمونين وأصحاب العمل وبخاصة لناحية تسهيل معاملاتهم في الصندوق. 
 
وقد اعتمد  الدكتور كركي وسائل التواصل والاتصال الحديثة من أجل تحقيق هذه الغاية، غير أنه حتى هذا التدبير ما زال غير مكتمل التفاصيل ولم يتمكن جميع المتعاملين مع الصندوق من الاستفادة بالشكل المرجو من خدمات موقع الصندوق الالكتروني التفاعلي بسبب عدم تأمين التيار الكهربائي على مدار الساعة،  لذا وجب إيجاد حلول رديفة، كاعتماد آلية تمديد المهل النظامية.
  
وفي هذه المناسبة، يجدد المدير العام التزامه بالقيام بكل ما يلزم من أجل استعادة هذا المرفق الحيوي دوره المحوري في الحفاظ على الأمنين الصحي والاجتماعي في البلاد، ويشكر مستخدمي الصندوق على الجهود التي يبذلونها خاصة بعدما عاودوا العمل 4 أيام في الاسبوع". 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:59 | 2023-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2023-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2023-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2023-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2023-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:52 | 2023-10-12
09:23 | 2023-10-12
07:45 | 2023-10-12
05:00 | 2023-10-12
04:00 | 2023-10-12
09:24 | 2023-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24