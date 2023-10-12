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لبنان

حزب الله يقوم بمسح الاضرار في الجنوب بعد الاعتداءات الاسرائيلية

Lebanon 24
12-10-2023 | 06:00
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اعلنت قيادة "حزب الله" في منطقة جبل عامل الأولى في بيان انه"بعد الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على جنوب لبنان خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل والمحال التجارية والسيارات وغيرها من الممتلكات، لا سيما في قرى الضهيرة، مروحين، يارين، أوفدت مهندسين مختصين لمعاينة الأضرار وإجراء مسح ميداني لها، ليصار إلى دفع تعويض لأصحابها، لتكون الخطوة الأولى في مسار إطلاق ورشة إعادة الاعمار.

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واشار البيان الى ان" هذه الخطوة  الأولى لاقت ترحيباً من الأهالي الذين أكدوا وقوفهم إلى جانب المقاومة ومجاهديها في الدفاع عنهم وفي التصدي لأي عدوان إسرائيلي على لبنان، وشكروا قيادة المقاومة التي كانت وما زالت تقف إلى جانبهم في مختلف الأوضاع والظروف".   

 

 

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