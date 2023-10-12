بري بحث مع نظيره الايراني في عقد جلسة لمجالس دول منظمة التعاون الاسلامي

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تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري إتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد باقر قاليباف.وناقش الطرفان الوضع في لبنان والمنطقة والعدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.كما تم التداول والتنسيق حول عقد جلسة طارئة لرؤساء مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي مخصصة لمناقشة تداعيات العدوان الاسرائيلي على غزة.