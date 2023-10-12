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لبنان

دريان استقبل صليبا وبحث معه في الأوضاع العامة

Lebanon 24
12-10-2023 | 06:16
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 استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا وبحث معه في الأوضاع العامة.

كما استقبل المفتي دريان وفد "لقاء مستقلون من أجل لبنان".
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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المفتي

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