دريان استقبل صليبا وبحث معه في الأوضاع العامة

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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا وبحث معه في الأوضاع العامة.كما استقبل المفتي دريان وفد "لقاء مستقلون من أجل لبنان".