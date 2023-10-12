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لبنان

بيان لـ"حزب الله" بخصوص تدمير المراكز الاعلامية في غزة

Lebanon 24
12-10-2023 | 06:23
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أصدرت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" بيانا، دانت فيه "قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتدمير عدد من المراكز الإعلامية والصحافية في غزة، ومن بينها مكتبا قناة العالم و"برس.تي.في".
 
واستنكر البيان "بشدة القتل المتعمد للإعلاميين أثناء قيامهم بواجبهم المهني والانساني في نقل وقائع العدوان الصهيوني على قطاع غزة".
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أضاف البيان :"إن كل هذه الممارسات الإرهابية والوحشية لن تمنع الإعلاميين من متابعة مهامهم ‏ولن تثنيهم عن مواصلة بث الوقائع من ساحة الجريمة وكشف الفظائع والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين الأبرياء".

وختم البيان :"إننا نعلن تضامننا مع الأخوة في قناتي العالم و"برس تي في" ومع كل الزملاء ‏الإعلاميين الشرفاء الذين يؤدون دورهم في أصعب الظروف وأقساها، ونتقدم منهم ‏بأحر التعازي والمواساة بالشهداء الأبطال، ونسأل الله الشفاء للجرحى والسلامة ‏لكل الإعلاميين الأوفياء".
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