كلمة مرتقبة لرئيس الحكومة

يعقد مجلس الوزراء جلسة له عند الرابعة من بعد الظهر في السرايا الحكومية برئاسة رئيسها نجيب ميقاتي، وذلك لدرس موضوعي النزوح السوري وتداعياته، والوضع في الجنوب وفي قطاع غزة.

ووفق معلومات "لبنان24" فإن الرئيس ميقاتي سيتحدث في وقت لاحق عن مجمل التطورات.

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