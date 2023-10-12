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لبنان

الخارجية الأميركية تحذّر "حزب الله".. عواقب وخيمة

Lebanon 24
12-10-2023 | 08:18
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سأل موقع "بلينكس" وزارة الخارجية الأميركية عن موقفها من عملية برية إسرائيلية على غزة، فكان الجواب: "يجب محاسبة الذين شنّوا الهجمات الأخيرة ضدّ إسرائيل". وقال أحد المتحدثين باسم الخارجية في إجاباته عبر البريد الإلكتروني على الموقع، محذرا "حزب الله من استغلال الأوضاع الحالية في غزة"، كما تحدث عن تنسيق واشنطن مع الأطراف الإقليمية الفاعلة، إضافة إلى ضرورة حماية المدنيين.
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وقال المتحدث الاميركي: "تحذّر الولايات المتحدة الأميركية حزب الله، من استغلال الأوضاع الحالية في غزة، فأيّ قرار يتخذه حزب الله أو جهات فاعلة أخرى يجرّ لبنان إلى هذا الصراع سيكون له عواقب وخيمة على الشعب اللبناني، في وقت يستحق هذا الشعب ما هو أفضل من ذلك.
تحذّر واشنطن من خطورة محاولة استغلال أيّ جهة أو طرف الوضع الحالي، وتشدّد على ضرورة ألّا تنضم أيّ أطراف أخرى إلى هجوم حماس المروع أو تستفيد منه بما في ذلك حزب الله".
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