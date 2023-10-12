"طوفان الأقصى"... مولود حديث في لبنان! (صور)

عمدت إحدى العائلات إلى تسمية إبنها المولود حديثاً "طوفان الأقصى"، تيمناً بالعملية التي شنّتها حركة "حماس" على إسرائيل.

Advertisement تجدر الإشارة إلى أن الطفل المولود هو من عائلة ترحيني.عمد أحد