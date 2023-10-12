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لبنان

"طوفان الأقصى"... مولود حديث في لبنان! (صور)

Lebanon 24
12-10-2023 | 08:17
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عمدت إحدى العائلات إلى تسمية إبنها المولود حديثاً "طوفان الأقصى"، تيمناً بالعملية التي شنّتها حركة "حماس" على إسرائيل.
 
تجدر الإشارة إلى أن الطفل المولود هو من عائلة ترحيني.
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عمد أحد 
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