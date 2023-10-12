وزارة التربية نفت ما يتداول عن قرار للوزير بطرد التلامذة الفلسطينيين من المدارس الرسمية بصيدا

نفى المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، "الأخبار المفبركة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتحدث عن قرار لوزير التربية بطرد التلامذة الفلسطينيين من المدارس الرسمية في صيدا".

ودعا المكتب المواطنين إلى "متابعة الأخبار التي تصدر مباشرة عن الوزير والإدارة التربوية، أو عن المكتب الإعلامي في الوزارة، وبالتالي عدم نشر الأخبار وتداولها من دون التأكد من مصادرها، ووعد بملاحقة ناشري الأخبار الكاذبة والمغلوطة أمام القضاء المختص". (الوكالة)