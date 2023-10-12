وزير الشؤون شكل خليّة طوارىء لمواكبة التطوّرات الميدانيّة

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اعلن المكتب الاعلامي وزير الشؤون الإجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجّار انه "نظراً للتطوّرات الأمنيّة الأخيرة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، شكّل وزير الشؤون خليّة طوارىء في الوزارة لمواكبة التطوّرات الميدانيّة كافة واتخاذ ما يمكن من تدابير إحترازيّة وتفاعليّة بين أقسام ودوائر الوزارة للوقوف إلى جانب المواطنين المتضرّرين وتقديم المساعدة اللازمة. وستعمل هذه الخليّة بالتنسيق مع لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية (قرار رقم 43/2023) في رئاسة مجلس الوزراء".