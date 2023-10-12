أكدت مصادر لبنانية معنية لـ"لبنان 24" انّ زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الى لبنان قائمة في موعدها غدا.



Advertisement وكانت وسائل اعلام أفادت في وقت سابق أنّ طائرة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، غيرت مسارها وعادت إلى طهران، بعد تعذر هبوطها في المطارات السورية جراء العدوان الإسرائيلي.