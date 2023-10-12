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لبنان

زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الى لبنان قائمة في موعدها غدا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-10-2023 | 08:46
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أكدت مصادر لبنانية معنية لـ"لبنان 24" انّ زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الى لبنان قائمة في موعدها غدا.
 
وكانت وسائل اعلام أفادت في وقت سابق أنّ طائرة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، غيرت مسارها وعادت إلى طهران، بعد تعذر هبوطها في المطارات السورية جراء العدوان الإسرائيلي. 
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