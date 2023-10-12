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لبنان

مجهولون سطَوا على مقر معهد باسل فليحان فجراً

Lebanon 24
12-10-2023 | 08:51
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 سَطا مجهولون فجر اليوم على مقرّ معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي في كورنيش النهر، وسرقوا منه مبالغ مالية وعددًاً كبيراً من الأجهزة.

وأوضح المعهد الذي يحتفل بعد نحو أسبوعين بالذكرى السابعة والعشرين لتأسيسه أن "السرقة حصلت قرابة الرابعة صباحاً"، مشيراً في بيان إلى أن "اللصوص استولوا على أجهزة كمبيوتر محمولة وأجهزة لوحية وشاشات عرض وكاميرات تصوير ومعدّات للصوت، وعلى مبالغ من المال العام، وتركوا خرابا كبيرا في الاثاث والمفروشات".
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وشكر المعهد "وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي وقيادة الجيش لتحرّكها السريع للكشف" على مكاتبه والمباشرة بالتحقيق في هذه السرقة وتأمين سلامة المعهد.
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