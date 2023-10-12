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لبنان

ميقاتي في جلسة لمجلس الوزراء: اهمية الجلسة أنها تنعقد في وضع استثنائي نظرا لما يحصل عند الحدود وازمة النازحين

Lebanon 24
12-10-2023 | 09:23
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ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السرايا خصصت لدرس موضوعي النزوح السوري وتداعياته، والوضع في الجنوب وفي قطاع غزة.
شارك في الجلسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المالية يوسف الخليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي،  السياحة وليد نصار، البيئة ناصر ياسين، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، الصحة فراس الابيض،  الأشغال العامة والنقل علي حمية، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، المهجرين عصام شرف الدين. 
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كما حضر قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
 
ولم يحضر وزراء "التيار الوطني الحر" الى الجلسة. 
 
الرئيس ميقاتي 
وقال الرئيس نجيب ميقاتي في مستهل الجلسة: "اهمية الجلسة بأنها تنعقد بوضع استثنائي نظرا لما يحصل عند الحدود الجنوبية وازمة النازحين". ووضع ميقاتي الوزراء بتفاصيل الاتصالات التي اجراها مع الرئيس الفرنسي ورئيس وزراء بريطانيا حول التطورات عند الحدود وضرورة العمل بكل الوسائل للحفاط على استقرار البلد. 
 
وزير الزراعة 
وقال وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن خلال جلسة مجلس الوزراء: "لضرورة العمل لتوحيد الكلمة العربية من أجل تأمين الدعم العربي والاقليمي والعالمي لغزة وشعبها. وللوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية المحقة من خلال ساعة تضامن في المدارس والجامعات، يتم خلالها التأكيد على خيار لبنان العروبي الداعم للقضية الفلسطينية والتي يجب ان نربي أجيال المستقبل عليها وعلى مبادئها".
 
وأضاف: "لتثبيت الشعار الذي اطلقه الامام موسى الصدر في اذهان جميع ابناء الوطن أن "إسرائيل شر مطلق والتعامل معها حرام". 
 
 
 
 
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