ألغى المقر العام لليونيفيل في القطاع الشرقي العرض العسكري الذي كان مقررا إقامته هذا الأسبوع في" مقر ميغيل دي سيرفانتس"، في ابل السقي، تكريما لجهود قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، بسبب الوضع الأمني في المنطقة.

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